بعد هجوم حماس.. "إسرائيل" تعلن حالة التأهب للحرب

عسقلان هذه اللحظات في غلاف غزة بعد رشقة ثقيلة من غزة قبل قليل.
السابع من اكتوبر pic.twitter.com/ypTWxepVHr
— Hanzala (@Hanzpal2) October 7, 2023
عسقلان هذه اللحظات في غلاف غزة بعد رشقة ثقيلة من غزة قبل قليل.
السابع من اكتوبر pic.twitter.com/ypTWxepVHr
#قطاع_غزة | إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة تسلل مسلحين إلى مستوطنات غلاف #غزة والطلب من السكان إغلاق منازلهم
📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر
👇https://t.co/xRD49IS6V2#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/ycIMHGei3D
— الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@ALBNSH2030) October 7, 2023
#قطاع_غزة | إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة تسلل مسلحين إلى مستوطنات غلاف #غزة والطلب من السكان إغلاق منازلهم
📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر
👇https://t.co/xRD49IS6V2#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/ycIMHGei3D