بعد هجوم حماس.. "إسرائيل" تعلن حالة التأهب للحرب

عسقلان هذه اللحظات في غلاف غزة بعد رشقة ثقيلة من غزة قبل قليل.



السابع من اكتوبر pic.twitter.com/ypTWxepVHr — Hanzala (@Hanzpal2) October 7, 2023

وتابع المتحدث "يشترط على سكان الجنوب والوسط التواجد قرب المناطق المحمية، وفي قطاع غزة ضمن منطقة محمية".



وأضاف البيان: "في هذا الوقت، يقوم رئيس الأركان بإجراء تقييم للوضع، ويوافق على خطط مواصلة أنشطة الجيش الإسرائيلي".



واعتبر أن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمل نتائجه ومسؤوليته عما حدث". وتابع المتحدث "يشترط على سكان الجنوب والوسط التواجد قرب المناطق المحمية، وفي قطاع غزة ضمن منطقة محمية".وأضاف البيان: "في هذا الوقت، يقوم رئيس الأركان بإجراء تقييم للوضع، ويوافق على خطط مواصلة أنشطة الجيش الإسرائيلي".واعتبر أن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمل نتائجه ومسؤوليته عما حدث".

#قطاع_غزة | إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة تسلل مسلحين إلى مستوطنات غلاف #غزة والطلب من السكان إغلاق منازلهم



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👇https://t.co/xRD49IS6V2#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/ycIMHGei3D — الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@ALBNSH2030) October 7, 2023





وأشار الجيش إلى أنه "يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "قبل حوالي ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل".وأضاف: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية سكان إسرائيل، وستدفع منظمة حماس ثمنا باهظا".وطلب المتحدث من "الجمهور الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية"، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.وفي بيان لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب".وقال: "في الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل المسلحين داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".