روسيا تعلن تدمير مسيرة أوكرانية قرب موسكو

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، في الساعة 05.05 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو".وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة استرينسكي في مقاطعة موسكو.وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أنه حسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط حطام المسيرة.