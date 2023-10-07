الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أقرت بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جراء العملية في غلاف غزة، فيما أكد مسؤول طبي إسرائيلي أن عدد القتلى كبير ولا يمكن حصره الآن.وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تدار في مستوطنات غلاف غزة.وفي وقت سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، محمد الضيف، أن عناصر الحركة تقوم بعملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، فيما تأتي العملية في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتنكر للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأميركي والغربي والصمت الدولي.وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجر اليوم".