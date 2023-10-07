زلزال "عنيف" يضرب أفغانستان وتتأثر به مشهد الإيرانية

وصرح رئيس المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة مشهد، لوكالة "إيرنا"، علي صبوري إن "زلزالا بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب افغانستان حيث شعر به سكان المدن الايرانية القريبة من مركز الزلزال في محافظة مشهد شمال شرق إيران".وقال صبوري "وضعنا قوات الإغاثة في مقاطعات خاف، تربت جام وفریمان وتایباد في حالة تأهب بعد الزلزال القوي الذي ضرب غرب أفغانستان".وأضاف "بعد لحظات من وقوع الزلزال، تم تشكيل مقر إدارة الأزمات بالمدينة وإرسال فرق التقييم إلى الموقع".وضرب زلزال بقوة 6,2 درجة غرب أفغانستان صباح السبت، وكان مركزه قريباً من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزة ارتدادية بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر.