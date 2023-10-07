الرئيس الفلسطيني: كل الحق لشعبنا بالدفاع عن نفسه في مواجهة الإرهاب

وقاد الرئيس الفلسطيني اجتماعا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بالتزامن مع الهجمات التي تشنها حركة حماس منذ صباح السبت.وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية: "إن عباس وجه بـ"ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا"، مؤكداً "على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".كما وجه بتوفير "كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين".وأشارت "وفا" إلى أن محمود عباس سيترأس أيضا اجتماعا للقيادة الفلسطينية.