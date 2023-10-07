الصحة الفلسطينية تحصي عدد القتلى والجرحى في عملية "طوفان الأقصى"

وبحسب وزارة الصحة فإن "مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات القطاع ليوم السبت الموافق 07/10/2023 لغاية هذه اللحظة موزعة على النحو التالي:غزة: (35) شهيد وما يقارب (160) إصابة.خانيونس: (45) شهيد وما يقارب (180) إصابة.الشمال: (40) شهيد وما يقارب (200) إصابة.وسطى: (29) شهيد وما يقارب (311) إصابة.رفح: (12) شهيد وما يقارب (80) إصابة.مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات (931)مجمل عدد الشهداء في جميع المحافظات (161)".يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.