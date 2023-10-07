"طوفان الأقصى".. الكشف عن حصيلة القتلى الإسرائيليين

أفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، السبت، بارتفاع حصيلة الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم، من جراء عملية "طوفان الأقصى".





وفي وقت سابق، أعلنت القناة 14 العبرية سقوط 40 قتيلا و750 جريحا في العملية التي شنتها حركة حماس.



من جهتها، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن 198 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 1600 آخرين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



ماذا حدث في صباح السبت

أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد. وقالت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: "قُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين".وفي وقت سابق، أعلنت القناة 14 العبرية سقوط 40 قتيلا و750 جريحا في العملية التي شنتها حركة حماس.من جهتها، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن 198 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 1600 آخرين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.