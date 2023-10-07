بعد "طوفان الأقصى".. البرلمان الأوروبي يوجه دعوة تخص السلام

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ديفيد مكاليستر، ورئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالعلاقات مع إسرائيل، أنطونيو وايت، في بيان مشترك: "يجب ألا نسمح لأعداء السلام بإفساد فرص المصالحة والتعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين. وندعو جميع الشركاء في عملية السلام إلى المشاركة بنشاط في استئنافها".كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي "تصرفات الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل"، وأعلنوا "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.