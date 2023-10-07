"حماس" تعلن قصف تل أبيب وأسر العشرات من الإسرائيليين

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم السبت، عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة صوب تل أبيب.

وقالت الحركة "تم توجيه ضربة صاروخية كبيرة تقدر بنحو 150 صاروخا صوب تل أبيب".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس "أسر العشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين".



الى ذلك، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 200 قتيل، وعدد الجرحى الإسرائيليين إلى 1100 جريح.

بدورها، قالت مصادر عبرية، مساء يوم السبت، إن 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.



وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.





من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد قتل وأسر العشرات من جنوده.