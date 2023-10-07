الدفاع الروسية: أوكرانيا حاولت مهاجمة شبه جزيرة القرم

وأعلنت الدفاع الروسية في بيان: حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم، بصاروخ مضاد للطائرات من طراز S-200 معدل إلى نسخة هجومية.وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت الهدف في الجو ودمرته على الفور.وفي اليوم السابق، أعلنت وزارة الدفاع تدمير طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة زورق حربي تابع لأسطول البحر الأسود، على بعد 10 كلم من ساحل شبه الجزيرة.كما حاول مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية، ليلة الجمعة، مهاجمة سيفاستوبول. وكما أوضح حاكم المنطقة ميخائيل رازفوزاييف، نجم عن المحاولة تدمير طائرتين مسيرتين.بالإضافة لذلك تقوم قوات العدو بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات مسيرة، وتقوم بأعمال تخريبية.