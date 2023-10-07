وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أكثر من 100 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الواسع لـ"كتائب القسام" التابعة لحماس منذ ساعات الصباح يوم السبت.وذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب وجود عدد كبير جدا من الجرحى في المستشفيات.وتقول مصادر عبرية إن عددا من المصابين ما يزالون في المستوطنات بالاضافة لعدد من القتلى يصعب إجلاؤهم من هناك.إلى ذلك اعترفت القوات الإسرائيلية بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، رسميا أن هناك رهائن وأسرى لدى حماس، وأن هناك أيضا وفيات بين الجنود الإسرائيليين.وفجر يوم السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.وشهدت الساعات الأولى من المعركة عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية فقتلوا وجرحوا عددا منهم وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على القطاع.