بايدن يعلن وقوف بلاده بجانب إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، وقوف الولايات المتحدة بجانب إسرائيل.

وقال بايدن: "إننا ننسق مع عدة دول بشأن الأوضاع في إسرائيل.. وجهت مجلس الأمن القومي الأمريكي بالتنسيق عسكريا مع الإسرائيليين".



وأضاف "أكدت لرئيس وزراء إسرائيل أننا نقف مع إسرائيل وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.



من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد قتل وأسر العشرات من جنوده.