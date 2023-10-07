الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد "لواء ناحال" قرب غزة

وقالت وسائل إعلام عبرية إن "قائد لواء ناحال الذي لقي مصرعه هو المقدم يوناتان شتاينبرغ".

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى سقوط أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.واطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.