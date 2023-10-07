"طوفان الأقصى".. اشتباكات عنيفة في "سديروت"

أفادت مواقع اخبارية، بأن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة في سديروت بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.







وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات تجري عمليات تمشيط داخل مركز شرطة سديروت بعد الاشتباه بانسحاب المقاوم من داخل المركز.



وأعلنت قوات الشرطة تأهبها فيما طالبت سكان مدينة سديروت بالتزام منازلهم، وذلك في أعقاب تمكن مقاوم من الفرار من داخل مبنى الشرطة بعد محاصرته وهدمه واشتعال النار في المبنى. كما أفادت "قناة 13" بأن مقاتل كتائب القسام المحاصر داخل مركز شرطة سديروت تمكن من الفرار أثناء هدم المركز.وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات تجري عمليات تمشيط داخل مركز شرطة سديروت بعد الاشتباه بانسحاب المقاوم من داخل المركز.وأعلنت قوات الشرطة تأهبها فيما طالبت سكان مدينة سديروت بالتزام منازلهم، وذلك في أعقاب تمكن مقاوم من الفرار من داخل مبنى الشرطة بعد محاصرته وهدمه واشتعال النار في المبنى.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.



وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.



في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.