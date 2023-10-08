الأزهر يصدر بيانا عن عملية "طوفان الأقصى؜"

ونشر الأزهر بيانًا عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: "الأزهر يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء ويحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبي ويدعو الله أن يلهمهم الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم والصمت المخجل للمجتمع الدولي".

وأضاف البيان: "يتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية؛ شهداء فلسطين الأبيَّة، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية، ويدعو الله أن يلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم".

وتابع: "ويحيي الأزهر بكل فخر جهود الشعب الفلسطيني"، مطالبًا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بـ"النظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين"، مؤكدًا أن "هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، الذي يكيل بمكيالين، ولا يعرف سوى الازدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".

وأختتم البيان: "ويشد الأزهر على قلوب الشعب الفلسطيني الأبي وأياديهم، الذي أعاد لنا الثقة، وبثّ فينا الروح، وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى، ويدعو الله أن يرزقهم الصبر والصمود والسكينة والقوة"، مؤكدًا أن "كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا، طال الأمد أو قصر".

يشار الى أن كتائب القسام، أعلنت فجر يوم أمس السبت (7 تشرين الأول 2023)، إطلاق أكثر من 5000 صاروخ من قطاع غزة ضد مواقع الكيان الصهيوني ضمن عملية "طوفان الأقصى"، لتبدأ بذلك عمليات عسكرية في عمق الأراضي المحتلة أوقعت العشرات من القتلى والمصابين.