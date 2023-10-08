محللون: الهجوم على إسرائيل يعزز جاذبية الذهب والأصول الآمنة

وكشفت وكالة رويترز، اليوم الأحد، أن بورصة تل أبيب فتحت على انخفاض 4 بالمئة، ثم هبطت 6 بالمئة، فيما انخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة، بعد يوم من الهجوم.ويقول محللون إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية، "قد يدفع لموجة شراء لأصول مثل الذهب والدولار، وقد يعزز أيضا الطلب على سندات الخزانة الأميركية".وقال كبير محللي السوق لدى سبارتان كابيتال سيكيوريتيز، بيتر كارديللو: "هذا مثال جيد على لماذا يجب على الناس اقتناء الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية. إنه وسيلة تحوط مثالية في مواجهة الاضطرابات الدولية"، متوقعا أن الدولار "سيستفيد أيضا" من هذا الوضع.وتابع: "في كل مرة تحدث فيها اضطرابات دولية، يكتسب الدولار قوة".وكانت الأسواق تتفاعل في الأسابيع القليلة الماضية مع توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت عائدات السندات بينما حقق الدولار الأميركي سلسلة مكاسب.وفي الوقت نفسه، تعرضت الأسهم لخسائر حادة في الربع الثالث، لكنها استقرت في الأسبوع الماضي.