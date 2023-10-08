ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 والكابينيت يصدق رسميا على حالة الحرب

وكانت الإذاعة الإسرائيلية ذكرت نقلًا عن وزارة الصحة، قبل التحديث الأخير، أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم ارتفع إلى 500.وأضافت الوزارة أن 2048 إسرائيلي جرحوا منذ بداية الاشتباكات مع حماس، بينهم 20 حالة حرجة جدًا و330 خطيرة.كما صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، رسميا على حالة الحرب، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت"فجر أمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".كما قام مسلحون من الحركة، تزامناً مع ذلك، بالتسلل براً وبحراً وجواً إلى مواقع إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، حيث اشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي، وأسروا "عشرات الضباط والجنود"، بحسب ما أعلنت الحركة.رداً على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة، قائلاً في بيان إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".كما قالت وكالة الأناضول إن الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.