إسرائيل تعيد مواطنيها من دولة عربية

وقالت السفارة في بيان، إن "وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة، تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وجيش الدفاع الإسرائيلي، مع السلطات المصرية من أجل إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".وأشارت إلى أنه "خلال زيارة سياحية لمجموعة من الإسرائيليين في الإسكندرية بمصر، أطلق أحد السكان النار عليهم، ما أدى إلى مقتل مواطنين إسرائيليين ومرشد مصري محلي، بالإضافة إلى ذلك، هناك إسرائيلي جريح وصفت إصابته بالمتوسطة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أوفير غندلمان، الأحد، أن مصريا أطلق هذا الصباح النيران على مجموعة سياح إسرائيليين في الإسكندرية مما أدى إلى مقتل اثنين منهم ودليلهم المصري.