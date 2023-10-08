مقتل قائد وحدة "الشبح" الإسرائيلية

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن ليفي "قاد فريقه واشتبك مع عناصر حماس لكنه قتل، يوم أمس".وأطلقت قوى "المقاومة" الفلسطينية، أمس، عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الأقصى" واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، بعدها تسلل المئات من عناصر "كتائب القسام" إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين.