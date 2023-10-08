حصيلة جديدة لعدد القتلى الإسرائيليين في "طوفان الأقصى"

أعلنت كتائب عز الدين القسام، إقرار الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 قتيل منذ بداية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس صباح أمس السبت.







وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد قتلى عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 659 قتيلا.



من جهتها أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين بلغ 2156 مصابا نقلوا إلى المستشفيات من ضمنهم 20 بحالة حرجة و338 بحالة خطيرة. وقالت الكتائب في بيان لها: "العدو يعترف رسميا بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 700 وأكثر من 2156 جريحا منذ بداية معركة طوفان الأقصى التي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعا عن الأقصى والمقدسات وتلبية لنداء الحرائر".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد قتلى عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 659 قتيلا.من جهتها أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين بلغ 2156 مصابا نقلوا إلى المستشفيات من ضمنهم 20 بحالة حرجة و338 بحالة خطيرة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بـ"رشقات صاروخية جديدة مكثفة ومتتالية من قطاع غزة نحو مناطق إسرائيلية".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت بدء عملية "طوفان الأقصى" صباح أمس السبت، وأمطرت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، الأراضي الإسرائيلية بآلاف الصواريخ ونفّذت عمليات اقتحام وأسرت إسرائيليين وقتلت الكثير منهم، فضلا عن السيطرة على العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية.