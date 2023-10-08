واشنطن تساند إسرائيل بحاملة طائرات

وقال أوستن في بيان: "قمت بتوجيه حركة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ويشمل ذلك حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد وطراد الصواريخ الموجهة من فئة تيكونديروجا يو إس إس نورماندي بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من فئة أرلي بيرك يو إس إس توماس هودنر ويو إس إس راماج ويو إس إس كارني، ويو إس إس روزفلت".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، صباح امس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.