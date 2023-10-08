طهران تحذر من "توسع الحرب" بعد استمرار الهجوم على غزة

حذرت إيران، اليوم الأحد، من "توسع الحرب" بعد استمرار الهجوم على غزة في فلسطين.



وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير ‎عبد اللهيان في تصريحات صحافية، "استمرار هجمات النظام الإسرائيلي على غزة في الوضع الحالي سيعقد الأوضاع ويزيد احتمالية توسع الحرب". وفجر أمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ من قطاع غزة، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.

