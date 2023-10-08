"القسام" تعلن الوصول لجنوب عسقلان وقصف مطار بن غوريون

أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، مساء الأحد، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا من الوصول إلى جنوب عسقلان.

وقال أبو عبيدة في كلمة له، "نخوض اشتباكات عنيفة في زيكيم ويفتاح ونتواجد وندير القتال في منطقة مفلسيم".

وأضاف "مجاهدونا انسحبوا من قاعدة أوريم وأسرنا مجموعة جديدة من العدو وعبرنا بهم إلى قطاع غزة"، مشدداً بالقول "لدينا أكثر من 100 أسير إسرائيلي بين أيدينا".

الى ذلك، قالت الكتائب إنها "قصفت مطار بن غوريون برشقة صاروخية رداً على الجرائم المتواصلة".

وفجر أمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ من قطاع غزة، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف مناطق عدة في غزة.