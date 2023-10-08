الكشف عن أسر "قائد كبير" بالجيش الإسرائيلي في غزة

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إصابة قائد قاعدة تسئليم خلال اشتباكات مع مسلحين في سديروت".

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن كتائب القسام أسرت أكثر من 100 إسرائيلي، من بينهم ضباط كبار.وأعلن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، يوم الأحد، أن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركته في قطاع غزة بلغ أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة.من جانبها، أقرت إسرائيل بأسر أكثر من 200 اسرائيلي خلال هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في إطار معركة "طوفان الأقصى".ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.