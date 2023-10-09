حصيلة اليوم الثالث من "طوفان الأقصى".. ارتفاع أعداد ضحايا القصف "الإسرائيلي" لغزة

وذكرت الوزارة في بيان إن "إجمالي إحصائية ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على قطاع غزة هي كالتالي:استشهاد 436 مواطنا منهم 91 طفل و61 سيدة، وإصابة 2271 مواطنا آخر بجراح مختلفة منهم 244 طفلا و151 سيدة".ويستمر التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق حماس فجر السبت عملية "طوفان الأقصى".وردت تل أبيب بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة حماس بدفع ثمن هجومها، مخلفة الأعمال المسلحة حتى الآن حوالي ألف قتيل من الجانبين، بينما تستمر مساع دولية لوقف التصعيد.وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة"، في حين صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "نحن على موعد مع النصر العظيم". حسب قوله