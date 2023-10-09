خُطط لها قبل 5 أيام وهذا دور إيران ولبنان.. تفاصيل جديدة تخص "طوفان الأقصى"

وذكرت الصحيفة، ان "ضباط الحرس الثوري الإسلامي يعملون على تفاصيل الخطة مع ممثلي حماس منذ أغسطس، وجرت اللقاءات في العاصمة اللبنانية بيروت".وأكدت أن "المعلومات حول دور إيران تم تأكيدها من قبل مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه وأحد مستشاري الحكومة السورية".وأضافت أن "الموافقة على تنفيذ الهجوم تمت في اجتماع عقد في بيروت في 2 أكتوبر".وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على تورط إيران في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية “طوفان الأقصى” تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة “حماس” وتحويل غزة إلى خراب.