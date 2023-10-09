ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان

ونقلت الوكالة عن مدير مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات، مولوي أشعري، أن المنطقة الأكثر تضررا جراء الزلزال هي المنطقة الريفية في منطقة هيرات، حيث تم تدمير 13 قرية بالكامل.وقال مركز رصد الزلازل الصيني، سابقا، إن زلزالين بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضربا غرب أفغانستان، السبت الماضي.