تحذير "أصفر" لـ14 ولاية تركية.. ماذا يعني؟

ووفقاً لما جاء في البيان للمديرية: "ستشهد شرق الأناضول (أرضروم، قارص، آغري، إغدير، موش، بيتليس، فان وهكاري وشرناق) رياح قوية وعواصف قصيرة المدى من الغرب والجنوب الغربي".وأضافت المديرية: "من المتوقع حدوث عواصف رعدية وسط وشرق البحر الأسود".وتابع البيان: “من المتوقع أن تشهد مناطق شرق سامسون وأوردو وجيريسون وطرابزون أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية، بينما ستشهد مناطق شرق طرابزون وريزي وشمال أرتفين أمطارًا غزيرة للغاية وعواصف رعدية".وشددت الأرصاد الجوية في بيانها قائلةً: "يجب على سكان هذه الولايات والمناطق إتخاذ الحيطة والحذر السيول والفيضانات والانهيارات الأرضية والبرق والرياح القوية التي قد ترافق هطول الأمطار والعواصف الرعدية".