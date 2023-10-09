11 قتيلاً في قصف تركي لشمال شرق سوريا

وقال المرصد: "تأكد مقتل 11 عسكرياً جراء ضربات جوية نفذتها طائرة حربية لسلاح الجو التركي بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين مستهدفة مركز تدريب لقوى الأمن الداخلي الأسايش، في كوجرات بريف المالكية في محافظة الحسكة".وأكد المرصد، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطيرة، بالإضافة إلى معلومات عن قتلى آخرين.