"مصر للطيران" تعلق رحلاتها الجوية الى إسرائيل

ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين في مطار القاهرة الدولي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام، أن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "معلقة حتى إشعار آخر".وتسيّر مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري القاهرة الدولي، وبن غوريون الدولي، الواقع خارج تل أبيب.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى إسرائيل، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس، السبت الماضي.