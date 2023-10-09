حماس: مقتل أسرى بقصف إسرائيلي

وقال "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب القسام، "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".وقدر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، الأحد، أن 100 إسرائيلي على الأقل تم اختطافهم في الهجوم الذي شنه مسلحون فلسطينيون، السبت، داخل إسرائيل.وأكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرزوغ "وجود محتجزين أميركيين لدى حركة حماس"، وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إن هناك أميركيين تم اختطافهم ونقلهم إلى غزة.