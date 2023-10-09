نتنياهو يتوعد برد على هجوم حماس "يغير الشرق الأوسط"

جاء ذلك خلال محادثات مع قادة المناطق الجنوبية من إسرائيل.وقال نتنياهو في كلمته التي نشرها مكتبه: "إسرائيل ستحرك كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".وأشار إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس "في مراحلها الأولى، وأن الأيام الصعبة لم تمر بعد".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.