بالفيديو.. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ومقتل متسللين

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن "قوات الجيش هرعت إلى المكان واشتبكت مع المسلحين الذين لم تعرف هويتهم بعد".وأكد الجيش الإسرائيلي بأن "قوات مدعومة بطائرات الهليكوبتر قتلت عددًا من المسلحين الذين تسللوا من لبنان، فيما قال مسؤول في حزب الله، إن الجماعة لم تنفذ أي عملية داخل إسرائيل".وذكر الإعلام الإسرائيلي، أن "الطيران الحربي نفذ غارات على أطراف مروحين جنوب لبنان"، فيما وجهت قيادات الاحتلال "الدعوة إلى مستوطني كريات شمونا للدخول الفوري إلى الغرف المحمية".في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "نشر قوات لمواجهة تسلل محتمل من لبنان، اليوم الإثنين".وقال الجيش في بيان "ورد تقرير عن تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية، تنتشر قوات من الجيش في المنطقة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل تحذيرًا من احتمال سقوط صواريخ.