لبنان.. الجيش يدعو المواطنين لعدم التوجه للمناطق المحاذية لإسرائيل

وقالت القيادة عبر موقعها الرسمي على منصة "اكس"، :"يتعرض خراج بلدتَي الظهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي".ودعت القيادة المواطنين، إلى "اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".واندلعت اشتباكات مسلحة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب تسلل مسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية.وأعلن بيان احزب الله، في وقت سابق، عن استهدافه المواقع الثلاثة في مزارع شبعا -وهي الرادار وزبدين ورويسات العلم- بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ.في المقابل، استهدف جيش الاحتلال المناطق المحيطة بتلال كفر شوبا ردا على استهداف موقع رويسات العلم، وقصف الخيمة التي نصبها حزب الله في مزارع شبعا، لكن وسائل إعلام الحزب سرعان ما قالت إنه نصب خيمة أخرى مقابل موقع زبدين، في إطار تحديه لإسرائيل.