حصيلة جديدة بعدد القتلى الأمريكيين في الاشتباكات الفلسطينية - الإسرائيلية

وأشارت الخارجية إلى أن "عددا غير محدد من المواطنين الأمريكيين ما زالوا في عداد المفقودين ويواجهون مصيرا مجهولا".ولم يتضح ما إذا كان المفقودون قد احتجزوا كأسرى أو قتلوا أو أنهم مختبئون.وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الوزارة على اتصال بالعائلات وتقدم كل المساعدة القنصلية الممكنة".وأطلقت حركة حماس السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.