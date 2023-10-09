الأمم المتحدة تبدي موقفاً من حصار إسرائيل لغزة

وقال غوتيريش في كلمة له، "أقر بالمظالم التي يتعرض لها الفلسطينيون لكن أطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين".وأشار إلى أن "القصف الجوي الإسرائيلي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى ويجب حماية المدنيين وفق القانون الدولي"، مؤكداً "لدينا تقارير عن قصف إسرائيل مرافق صحية وأبراجا سكنية ومسجدا في غزة".وأعرب عن قلقه الشديد "إزاء إعلان إسرائيل الحصار الكامل على غزة ومنع الغذاء والوقود"، معتبراً حرمان هذا القطاع "من الأغذية والخدمات الأساسية غير مقبول، مطالباً بإدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على مواصلة الجهود الأممية لسد الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين".وأتم غوتيريش: "الفلسطينيون يجب أن يكون لهم أمل في تحقيق تطلعاتهم".