"طوفان الأقصى".. حصيلة جديدة لعدد القتلى الاسرائيليين

وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد القتلى ارتفع إلى 900 قتيل، وبلغ عدد الجرحى 2500 شخص حتى الآن.

الى ذلك، قالت مصادر محلية فلسطينية، إن "مقاومين استهدفوا حاجز عناب العسكري الاسرائيلي شرقي طولكرم".وفجر أول أمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ من قطاع غزة، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف مناطق عدة في غزة.