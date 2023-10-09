وفي كلمة لنتنياهو، مساء الاثنين، أشار إلى أن "الخطوة الأولى كانت تطهير البلدات المحيطة بقطاع غزة من المسلحين".وأشار نتنياهو إلى أن "صور الدمار في قطاع غزة وأماكن تواجد حماس هي البداية لما هو قادم".وأضاف: "ما سنفعله لأعدائنا سيبقى صداه لأجيال مقبلة.. تنتظرنا أيام صعبة ومصممون على الانتصار".وتوجه نتنياهو بالشكر للرئيس الأميركي جو بايدن والمجتمع الدولي، بسبب "الدعم غير المسبوق لإسرائيل"، وقال نتنياهو: "في النهاية الأعداء سيدركون أن ما فعلوه كان خطأ فادحا".