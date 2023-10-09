إصابة ضابط لبناني بقصف إسرائيلي

وقال موقع "روسيا اليوم": "تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من إسرائيل، وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة".وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء الاثنين، أنها قصفت مركزين قياديين للقوات الإسرائيلية.وفي وقت سابق، أفاد وسائل اعلام، بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.