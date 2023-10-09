حماس تكشف مفاجأة تخص "الأسرى الإسرائيليين"

كشف المتحدث باسم حركة "حماس" في قطاع غزة، الاثنين، أن من بين الأسرى الإسرائيليين "العشرات" من الأشخاص الذين يحملون جنسية ثانية، بما في ذلك الجنسية الروسية.



ونقلت وكتالة "رويترز" عن مسؤول في "حماس" قوله إن "من بين الأسرى الإسرائيليين عشرات من مزدوجي الجنسية بينهم روس وصينيون".



وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.