البنتاغون يحذر من فتح "جبهة جديدة" مع إسرائيل

حذر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، حزب الله اللبناني من اتخاذ "قرار خاطئ" بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصديها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.



وأعرب المسؤول بحسب "روسيا اليوم" عن "قلق بالغ إزاء احتمال اتخاذ حزب الله القرار الخاطئ باختياره فتح جبهة ثانية في هذا النزاع".



وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا عسكري متسارعا وخطيرا ينذر بانتقال التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل إلى المنطقة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدات في جنوب لبنان بعد اشتباكات مع أربعة مسلحين تسللوا من الجنوب وقتلوا خلال المواجهات.

وفي آخر التطورات، أعلن حزب الله اللبناني الاثنين، أنه قصف ثكنتين إسرائيليتين ردا على مقتل 4 من عناصره في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان، عقب محاولة تسلل إلى إسرائيل تبنتها حركة "الجهاد الإسلامي".