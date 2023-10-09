واشنطن تؤكد: لا نخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل

وقال كيربي بحسب تلفزيون "سي بي إس": "سنفعل دائما ما هو ضروري لحماية مصالحنا في مجال الأمن القومي والوفاء بالتزاماتنا في مجال الأمن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، ولهذا السبب أرسلنا حاملة طائرات إلى الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".وأضاف: "ليس لدينا خطط لنشر قوات في إسرائيل حتى الآن، لكنني أكرر أننا سنسترشد دائما بمصالحنا".وفي وقت سابق، أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.