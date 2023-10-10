الأرجنتين تعلن مقتل 7 من مواطنيها في أحداث فلسطين

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياغو كافيرو: "إن نحو 625 من المواطنين الأرجنتينيين الموجودين في "اسرائيل" طلبوا العودة إلى وطنهم.وأشار الى أن سبعة مواطنين ارجنتينيين قتلوا فيما تم إدراج حوالي 15 آخرين في عداد المفقودين.