حماس: ملف أسرى العدو لن يفتح قبل نهاية المعركة

السومرية نيوز - دوليات



أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، 10 تشرين الأول، كل الجهات التي تواصلت مع "حماس" بأن ملف اسرى العدو لن يفتح قبل نهاية المعركة مع "إسرائيل".



وذكر هنية: "لقد أبلغنا كل الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو لدى المقاومة أن هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة".



وتجاوز عدد القتلى الإسرائيليين أكثر من 900 منذ بدء هجوم كتائب القسام الذارع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت الماضي، وردّت إسرائيل على الهجوم بقصف غزة حيث استشهد 788، بينهم 140 طفلا و105 نساء.