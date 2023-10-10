

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء عملية "طوفان الأقصى"، إلى 788 والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان مفصّل، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 788 والجرحى إلى 4100 في قطاع غزة والضفة الغربية".



الحصيلة ادناه: