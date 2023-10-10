الصدر دعا الى فتحه.. قصف معبر رفح بين مصر وغزة

السومرية نيوز – دوليات



قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/ اكتوبر، معبر رفح للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وفقما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية.



وقال مصدر مصري إن معبر رفح تعرض للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة"، مشيرا الى ان "الضربة دمرت مدخل المعبر، وهو المكان نفسه الذي تعرض للقصف الاثنين"، وفقا لسكاي نيوز.





وأبلغت إدارة معبر رفح في الجانب المصري، قبل قليل، طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر، وذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لفتحه من أجل إيصال المياه الى قطاع غزة المحاصر.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، إياد البزم ان "إدارة معبر رفح في الجانب المصري تبلغ طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر".



كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الدول العربية والإسلامية، وخاصة السعودية وإيران إلى إيصال الماء والغذاء الى غزة، كما دعا مصر الى فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الى غزة.



ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة، وأدى الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" بدعم أمني من مصر منذ فترة طويلة إلى فرض قيود شديدة على حركة البضائع والأشخاص.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. فيما أكدت وزارة الداخلية في غزة ان "إسرائيل اعادت قصف بوابة معبر رفح للمرة الثانية".وأبلغت إدارة معبر رفح في الجانب المصري، قبل قليل، طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر، وذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لفتحه من أجل إيصال المياه الى قطاع غزة المحاصر.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، إياد البزم ان "إدارة معبر رفح في الجانب المصري تبلغ طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر".كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الدول العربية والإسلامية، وخاصة السعودية وإيران إلى إيصال الماء والغذاء الى غزة، كما دعا مصر الى فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الى غزة.ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة، وأدى الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" بدعم أمني من مصر منذ فترة طويلة إلى فرض قيود شديدة على حركة البضائع والأشخاص.وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء عملية "طوفان الأقصى"، إلى 788 والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية.