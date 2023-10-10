سؤال طرح كثيراً.. هل تنجح حماس بإخراج جميع الأسرى الفلسطينيين بعد "طوفان الأقصى"؟

السومرية نيوز – دوليات



بعد عشرات المشاهد التي بُثت لأسر جنود ومستوطنين إسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى"، التي باغتت المقاومة الفلسطينية إسرائيل بها، صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم، حيث أكد المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، رسمياً، أن هناك رهائن وأسرى أخذتهم حماس، وأضاف هاغاري: "ليس لدينا رقم محدد بعد، فنحن في حالة حرب".



فيما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، صباح الأحد، إن نحو 750 إسرائيلياً في عداد المفقودين حالياً، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل، ما قد يرفع التوقعات بشأن عدد الأسرى الذين أصبحوا في حوزة حماس والفصائل الأخرى.



*عدد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما يعتقد نتنياهو

أعلنت كل من حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، عن أسرهما عدداً من الجنود الإسرائيليين دون الكشف عن أعدادهم الحقيقية، لكن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال في بيان صوتي إن الكتائب أسرت أضعاف ما قد يظن نتنياهو من الإسرائيليين، وإنهم تم تأمينهم في جميع أنحاء غزة.



من جهته، قال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، لقناة الجزيرة، إن حماس تحتجز قادة عسكريين إسرائيليين وضباطاً برتب كبيرة. وهو ما يمثل فشلاً عسكرياً واستخباراتياً إسرائيلياً كبيرين.

وفي الوقت نفسه، نشرت عدة حسابات فلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر جنوداً ومستوطنين إسرائيليين أسرى، يتم جلبهم إلى غزة بالسيارات والدراجات النارية، كما أظهرت المقاطع احتجاز جثث لجنود إسرائيليين قتلى.



وقال مصدر أمني إسرائيلي، تحدث لرويترز دون ذكر اسمه، إنهم على علم بتقارير عن احتجاز أسرى، وإن الكثير من اللقطات لم يتم التحقق منها.



*حرب فلسطينية إسرائيلية

مقاتلون من كتائب القسام يأسرون جنوداً إسرائيليين بعد تدمير دباباتهم داخل الأراضي المحتلة خلال معركة طوفان الأقصى / كتائب القسام



في حالة تأكيد التقارير، فمن المرجح أن يصبح عدد الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، أحياء أو أمواتاً، قضية سياسية ساخنة في إسرائيل، وتثير الغضب ضد حكومة نتنياهو، التي عجزت عن تأمين وحماية جنودها ومواطنيها، من مختلف الرتب والفئات والأعمار.



ونقلت القناة "12" العبرية، نقلاً عن مصادر رفيعة قولها إن "إسرائيل" طلبت من مصر التفاوض مع حركة حماس بسرعة للإفراج عن الأسرى والمصابين والمختطفين لديها بغزة، لكن من المؤكد أن إفراج حماس عن أي معلومات حول هؤلاء الأسرى سيكون له ثمن، ناهيك عن ثمن الإفراج عنهم، وهو "تبييض السجون".