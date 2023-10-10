غزة تصبح محاصرة رسمياً.. مصر تقرر اغلاق معبر رفح الحدودي

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت إدارة معبر رفح، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توقف العمل بالمعبر بشكل كامل وانسحاب الموظفين بعد تعرضه للقصف للمرة الثانية.



كما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ان "مصر قررت إغلاق معبر رفح من طرفها حتى إشعار آخر، وشاحنات الوقود المصرية التي كانت قادمة للمستشفيات في غزة تراجعت بعد القصف الإسرائيلي في محيط المعبر".

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية: "ان إسرائيل هددت مصر بقصف أي شاحنة مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح".

ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة، وأدى الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" بدعم أمني من مصر منذ فترة طويلة إلى فرض قيود شديدة على حركة البضائع والأشخاص.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخراً، الدول العربية والإسلامية، وخاصة السعودية وإيران إلى إيصال الماء والغذاء الى غزة، كما دعا مصر الى فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الى غزة.



كما طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وقال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين.



وأضاف الوزير في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".



وكانت إسرائيل قد فرضت "حصاراً مطبقاً" على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.