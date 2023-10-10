القسام تمهل سكان عسقلان لمغادرتها قبل الخامسة مساءً

وقال أبو عبيدة في تغريدة له "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر".وفي آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، أعلنت إدارة معبر رفح، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توقف العمل بمعبر رفح بشكل كامل وانسحاب الموظفين بعد تعرضه للقصف للمرة الثانية.