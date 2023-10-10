حصيلة فلسطينية جديدة لضحايا الهجمات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لضحايا العمليات الإسرائيلية التي تستهدف غزة والضفة الغربية.

وذكر بيان للوزارة، إن العمليات الإسرائيلية "أوقعت 830 شهيداً و4250 جريحاً في قطاع غزة".



وأشارت إلى "استشهاد 19 شخصاً ونحو 110 جرحى في الضفة الغربية جراء العدوان الإسرائيلي".



وصباح السبت الماضي، نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية عملية عسكرية أطلقت عليها "طوفان الأقصى" واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، إضافة إلى مستوطنات في القدس وتل أبيب وأشدود وأسفرت أيضاً عن وقوع جرحى وقتلى وأسرى، لترد إسرائيل بعد ذلك بعملية أطلقت عليها "السيوف الحديدية" شنت خلالها ضربات صاروخية استهدفت غزة والضفة وأوقعت مئات الضحايا.